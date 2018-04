Nieuwe Ecoboost-racewagen van Ford

Door: AUTO55

Ford heeft een prototype klaargestoomd waarmee men op 9 oktober aanstaande een nieuw record wil neerzetten op het circuit van Daytona. De maximumsnelheid van 338,548km/u die NASCAR-kampioen Bill Elliot er in '87 behaalde, hoopt men te overtreffen. De bolide wordt aangedreven door een geblazen 3,5l V6 en zal zich bewijzen in de Tudor SportsCar Championship Series en dus tijdens de 24 Uren van Daytona van volgend jaar. De constructeur is er al aan het testen mee geslagen in het Dynometer Lab in Dearborn, Michigan, en liet ook weten dat men voor het op punt stellen van de motor heeft samengewerkt met Roush Yates Racing Engines.