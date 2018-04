Binnengluren in de nieuwe C-klasse

Door: AUTO55

Veel informatie is er nog niet, al kunnen we melden dat men voor de binnenzijde enkele slimme ideeën heeft uitgewerkt. Zoals een airco die dankzij het navigatiesysteem doorheeft wanneer er door een tunnel wordt gereden, waarna de luchtmonden automatisch sluiten om de passagiers van een scala aan gassen te behoeden.

Ook heeft de volgende C het in de smiezen als er een kinderzitje op de passagierszetel gemonteerd wordt. In zo'n geval wordt de frontale airbag automatisch uitgeschakeld. Verder werd gemeld dat een ingebouwd 7-duims display standaard wordt meegeleverd, en dat een exemplaar met een grotere diameter (8,4") op de toebehorenlijst genoteerd staat.

De C met code W205 wordt in januari verwacht op het salon van Detroit en zou tot 100kg minder op het wegdek drukken dan zijn voorganger. Mercedes claimt dat men op dat gebied alle concurrenten overtreft. Het verbruik zou gemiddeld zo'n 20% lager liggen dan voorheen. Hier is de rest van de fotoreeks.