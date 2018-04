Honda S660 Concept knipoogt naar Beat

Door: BV

Honda had in de jaren negentig al de Beat (een foto vind je op onze facebook-pagina) in de catalogus staan. Amper 3,3m lang, uiteraard met niet meer dan twee zitplaatsen, maar wel met een middenmotor die de achterwielen aandreef. Als is ‘motortje’ hier misschien beter op z’n plaats. De centrale was amper 660cc groot en ontwikkelde niet meer dan 64pk. Maar er stond ook niet meer dan 640kg op de weegschaal, wat er toch voor zorgde dat hij bij tijden pittig uit de hoek kwam.

De S600 Concept die Honda laat zien op de tweejaarlijkse Tokyo Motorshow, die over een maand de deuren opent, is een dikke knipoog naar de Beat. Alweer zorgt een 660cc centrale voor de animo, al wordt die ditmaal bijgestaan door een turbo. Honda wil de kleine Roadster tegen 2015 in productie hebben, maar hij zal Japan niet verlaten. Meer details zijn er nog niet, maar niet getreurd, we houden je op de hoogte. Beeld is er inmiddels in de gallery.