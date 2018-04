Volgende Hyundai Genesis laat zich zien

Door: BV

Het is me wat met de Hyundai Genesis. Dat is de grote limousine van het Koreaanse bedrijf. De vorige versie zou zelfs in België op de markt verschijnen en werd ook officieel aangekondigd, maar finaal trok de invoerder z'n staart dan toch weer in. Misschien durven ze het bij de volgende generatie wel aan. Die kondigt zich aan in twee schetsen.

Concrete informatie hoort er niet bij, alleen wat beloftes: de Genesis zal stijver zijn, veiliger zijn, meer elektronica aan boord hebben en ook verkrijgbaar zijn met vierwielaandrijving. En uiteraard zal het model moderner ogen, maar dat kan je zelf ook al zien aan de schetsen.