Lotus Elise S Cup R: circuitspeelgoed

Door: AUTO55

Dit is de nieuwe Elise S Cup R, een circuituitvoering van Lotus' lichtgewicht pretmachine. Hij onderscheidt zich van het straatlegale geweld door zijn uitgebouwde koetswerkkit met onder andere nieuwe zijschorten, een splitter vooraan, een grotere diffuser achteraan en een nog grotere vleugel op de achterklep. We noteren ook een achterruit uit poycarbonaat, een hardtop, sleephaken en lichtmetaal (16"/17") met Yokohama Advan Neova-rubber errond.

Kracht wordt geleverd door een 220pk opwekkende, drukgevoede 1.8-litermotor gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. Die zorgt ervoor dat de spurt naar 100km/u amper 4 tellen in beslag neemt. De sportophanging is instelbaar en uiteraard worden er bijtgrage remmen gemonteerd. Aan de binnenzijde tenslotte is de slechts 924kg wegende Elise S Cup R uitgerust met een rolkooi die aan FIA-normen voldoet, een makkelijk te verwijderen stuurwiel en een HANS-kuipje.