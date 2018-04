Nissan gaat Google achterna

Door: AUTO55

s="internalLink" title="Mercedes werkt met Google Glass" href="/nieuws/21171-mercedes-werkt-met-google-glass">In navolging van Mercedes is ook Nissan gewonnen voor het idee van de elektronische bril. Al hebben de Japanners een eigen versie ervan klaar, in plaats van mee op de Google-kar te springen. Of het legaal is om zich met een dergelijk snufje op de neus in het verkeer te begeven staat nog niet helemaal vast, maar dat wil daarom niet zeggen dat geen toepassingen voor worden gezocht.

Bij Nissan heet het toestel 3E en kan het evengoed met het internet verbinding maken. En hopelijk nog meer. Het merk wil er nog geen details over kwijt, maar er konden wel al twee foto's vanaf. In september presenteerde de autobouwer al de Nismo Watch, een 'intelligent' horloge dat de bestuurder met het voertuig verbindt. Indien beide gadgets compatibel blijken zal dat geen verrassing zijn.