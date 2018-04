Door: AUTO55

Medewerkers van Mercedes plaatsten deze foto's van de Vision GT op 's werelds grootste sociale netwerksite. De bolide wordt duidelijk gelinkt aan de nieuwe editie van het videospel 'Gran Turismo' en doet zelfs van onder een tafellaken menig autominnend hart sneller slaan. Of het enkel bij een virtuele versie blijft is vooralsnog niet geweten. Je zal 'm in ieder geval wel kunnen downloaden.