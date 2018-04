Nostalgisch: Fiat 500 '1957 Edition'

Door: AUTO55

Fiats allereerste 500 liep op 4 juli 1957 van de band. Om dat exemplaar in de bloemetjes te zetten - de Italianen zijn nu eenmaal nostalgisch ingesteld - presenteert het merk een '1957 Edition' op basis van het huidige model. Een ode dus, en een zoveelste 'speciale reeks' van het populaire wagentje.

De verjaardagseditie is in drie kleuren verkrijgbaar (Verde Chiaro-lichtgroen, Celeste-blauw of Bianco-wit) en rust op apart vormgegeven 16-duimsvelgen voorzien van het historische Fiat-embleem. De vering zou aangepast zijn, wat niet geldt voor de 1.4l Multiair-krachtbron die je tussen de voorwielen treft.

Binnenin voorziet de autobouwer stoelen gewikkeld in Marrone-lederen, met gedetailleerde stiksels, en zulk borduurwerk vinden we ook terug op de deurpanelen en op de met leder beklede versnellingspook. Een zes luidsprekers tellend audiosysteem kan optioneel worden bijbesteld. Of de in een beperkte oplage gefabriceerde 500 '1957 Edition' ook in België leverbaar zal zijn, werd nog niet bekendgemaakt. Hier zijn de foto's.