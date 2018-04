Helemaal: Porsche Macan

Door: AUTO55

De Macan maakt onmiskenbaar deel uit van de Porsche-familie. De vorm van de zijruiten verwijzen naar de 911, net als de vorm van de taillelijn en de spatborden. Een ander opvallende stijlkenmerk is de laaggeplaatste nummerplaat om de achterzijde extra breed te doen lijken. Inclusief buitenspiegels meten we bijna 2,1m, en de Macan is tevens 4,68m lang en 1,62m hoog. De volledige carrosserie is uit aluminium opgetrokken om gewicht uit te sparen.

Ook typisch Porsche zijn het aan de linkerzijde geplaatste contactslot en het trio ronde tellers voor de neus, met de toerenteller in het midden. In de rechterklok bevindt zich een 4,8" beeldscherm van de boordcomputer, dat behalve de gebruikelijke gegevens ook de instructies van het navigatiesysteem weergeeft. Optioneel kan een Burmester High-End Surround Sound-system worden aangestipt, alsook extra systemen genre rijstrookassistentie, adaptieve cruisecontrol en dergelijke meer.

Drie smaken zijn er beschikbaar: Macan S, Macan S Diesel en Macan Turbo. Allemaal beschikken ze standaard over actieve vierwielaandrijving en Porsche's PDK-zeventrapstransmissie met dubbele koppeling. Deze helpt het brandstofverbruik te drukken door de zogenoemde ‘coast'-functie: de transmissie ontkoppelt als de bestuurder het gas loslaat en snelheid mindert. En als de gewenste snelheid is bereikt en de bestuurder weer gas geeft, kiest de PDK-transmissie automatisch de juiste versnelling en grijpt de koppeling weer aan.

De S Diesel wordt geleverd met een 258pk uitbrakende 3.0 V6 die de Macan vanuit stilstand in 6,3 seconden tot 100km/u stuwt, met een topsnelheid van 230km/u. Het gemiddelde verbruik bedraagt 6,1 tot 6,3 liter per 100 km (CO2: 159 - 164g/km). De Macan S teert eveneens op een drieliter V6, maar dan op benzine en met 340pk aan vermogen. Toppen doet de Macan S bij 254km/u en het sprintje naar 100 is na 5,4 seconden achter de rug. Daarbij gepaard gaat een normverbruik van 8,7 tot 9 liter per 100 km (204 - 212g/km CO2). Nog sneller is natuurlijk de Macan Turbo, uitgerust met een 3.6 V6 biturbomotor met 400pk in de aanslag. Het betreft een compleet nieuwe centrale die de SUV tot maximaal 266km/u brengt. Van de technische fiche lezen we 4,8 seconden wat de spurttijd betreft. Porsche claimt voor de Macan Turbo een gemiddelde dorst van 8,9 tot 9,2 liter per 100 km, wat neerkomt op 208 tot 216g/km CO2. Begin april volgende jaar staat de Macan in al zijn variaties bij de verdelers te blinken. Prijzen volgen nog; de officiële foto's kan je hier bekijken.