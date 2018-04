De Sint brengt een Mustang mee

Door: AUTO55

Generatie zes van de Ford Mustang zal op 5 december aanstaande op maar liefst zes locaties tegelijk worden voorgesteld. Zowel in Shanghai, Sydney, Barcelona als in de Amerikaanse steden New York, Los Angeles en Dearborn, Michigan. Het motorpalet werd nog steeds niet bevestigd, al is er sprake van een 2.3 Ecoboost (een viercilinder!) die tussen 275 en 310pk ontwikkelt, een 3.7 V6 met 305 paarden in stal en een uit de kluiten gewassen V8 met 5l slagvolume waarvan je 420pk mag verwachten. Auto55.be houdt je op de hoogte.