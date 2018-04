Mitsubishi live op het Salon van Tokio

Door: AUTO55

In Tokio zijn alle ogen momenteel gericht op de vele vierwielers aangeprezen door constructeurs van over de hele wereld. Mitsubishi is uiteraard ook van de partij, met onder meer twee nieuwe supermini's of "kei-cars" onder de noemers eK Space en eK Custom, wagentjes die in samenwerking met Nissan werden ontwikkeld.

Voorts liet men onze man ter plaatse kennismaken met nog een ander trio stijlstudies, waaronder twee SUV's (de ene al wat groter dan de andere) en een compacte monovolume die naar de naam Concept AR luistert en door een amper 1.1l grote turbomotor van aandrijfkrachten wordt voorzien. De SUV's waarvan sprake maken allebei gebruik van een hybrideaandrijving en gaan als GC-PHEV en XR-PHEV door het leven. Sfeerbeelden kan je hier bekijken.