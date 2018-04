Audi Q1 is op komst, concept in Detroit

Door: AUTO55

De Q1 komt er echt. Audi's CEO Rupert Stadler liet weten dat de productie van de kleine SUV vanaf 2016 in voegen zal treden. Met de komst van de Q1 wil Audi het Q-gamma naar beneden toe afronden en vooral de verkoop flink de hoogte in duwen. De huidige verkoopstopper in de reeks - de Q5 - verleidt jaarlijks zo'n 230.000 geïnteresseerden. De Q5 neemt dan ook meer dan de helft van het totale SUV-volume bij Audi voor z'n rekening.

Een voorbode van de kleine SUV is nu door Audi aangekondigd voor het Autosalon van Detroit. De eerste schetsen hebben we in deze fotospecial gegroepeerd. Extra informatie is er nog niet. Er is zelfs geen naam. Audi houdt het op 'new show car'. We kunnen speculeren over verwantschap tussen de A1 en de aanstormende Q1 op vlak van onderstel en motoren. Dat ligt immers voor de hand. Voor details is het evenwel te vroeg.