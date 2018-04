Chevrolet Corvette Z06 beetje bloot

Door: BV

Het zal wel geen toeval zijn: net op het moment dat Ford probeert de aandacht van de autominnende consument naar zich toe te harken met de nieuwe Mustang, komt Chevrolet met een teaser voor een extra krachtige Corvette. Dat wordt de Z06 die overigens aan de zijde van de Mustang debuteert op het Autosalon van Detroit. Van de Mustang hebben we een hoop details, maar dit item over de de pittige Corvette wordt een stuk korter. We krijgen voorlopig alleen een wielboog te zien. Daaruit kunnen we alvast afleiden dat de Amerikanen een extra koelsleuf hebben moeten slijpen om de zuurstofhonger van de V8 onder de kap te stillen. Over die V8 zijn alleen geruchten, maar de Z06 is nog nooit een watje geweest, dus ga maar meteen uit van 600pk of meer. Drukvoeding staat ook vast, maar de formule (enkelvoudig of dubbel, turbo of compressor...) is nog onzeker.