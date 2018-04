Audi R18 e-tron quattro 2014: lichter en pakken zuiniger

Door: AUTO55

Bij de vorige editie van 's werelds meest befaamde etmaalrace werd er voor de tweede keer op rij winst gepakt met de R18 e-tron quattro en dus hoopt men de winning streak in 2014 te verlengen. Audi schreef daarom een nieuwe versie in - met dezelfde naam - voor de FIA World Endurance Championship, waarvan de 24u van Le Mans dus als kers op de taart moet dienen.

Om aan de FIA-jury tegemoet te komen installeerden de techneuten een grotere cockpit en ligt de daklijn 2cm hoger, waardoor men zich genoodzaakt voelde om de bolide 10cm smaller te maken met het oog op een verbeterde luchtstroom. De nieuwe voorvleugel doet ook een stevige duit in het zakje wat de aerodynamica betreft.

Voorts ging het gewicht ging omlaag van 915 naar 870kg door elk onderdeeltje opnieuw onder de loep te nemen. We kunnen ook melden dat de R18 e-tron z'n V6 diesel heeft laten bewerken en dat hij voortaan van twee hybridesystemen gebruik maakt: één om hitte om te zetten in energie en de andere om kinetische energie terug te winnen. Hij zou aldus tot 30% minder brandstof verbruiken dan zijn voorganger, en ook daar zitten de nieuwe FIA-regels voor iets tussen. In ieder geval kroont deze LMP1 zichzelf tot de zuinigste Audi-racewagen ooit. Da's al een prestatie op zich.