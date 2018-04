Hyundai Intrado Concept: compact, SUV, waterstof

Door: BV

Hyundai's Europese hoofdkwartier in het Duitse Rüsselsheim, waar deze compacte crossover getekend is, noemt deze Intrado Concept eigenlijk HED-9. Als je weet dat HED staat voor Hyundai Europese Design wordt opeens duidelijk waarom, want de heren penden al 8 keer eerder wat bij elkaar. En uiteraard blijft hun stijltaal - die ‘Fluidic Sculpture' heet, niet dezelfde. De Intrado toont alweer een nieuwe generatie, maar we moeten wachten op duidelijker beeldmateriaal voor we daar goed zicht op krijgen. Dat kan nog wel even duren - de showcar debuteert pas in maart op het Autosalon van Genève.

Dat de Intrado gebouwd is rondom een lichtgewicht frame en een ‘revolutionaire anatomie' prikkelt onze nieuwsgierigheid meer. Elke autobouwer probeert tegenwoordig gewicht te besparen, en wellicht stapt ook Hyundai over een nog meer modulair platform dat voor allerlei doeleinden inzetbaar is. Bovendien is het studiemodel voorzien van dezelfde waterstof-aangedreven aandrijflijn als de ix35 Fuel Cell. Die werd uiteraard niet groter en zwaarder, wel het tegendeel.