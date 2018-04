Mercedes nostalgisch voor première nieuwe C-Klasse hybride

Door: AUTO55

Mercedes duikt in de herinneringendoos. Het jaartal ingesteld op de teletijdmachine is 1991. Dan stelde het merk van z'n destijds erg innovatieve 190 een versie voor die ‘Elektro' heette; een nogal duidelijke verwijzing naar z'n elektrische aandrijfeenheid. Niet te koop voor gewone stervelingen, maar wel te zien op het Autosalon van Genève.

Van lithium-ion was toen overigens nog geen sprake. Zelfs de nikkel-metaalhydridebatterij was nog niet van de partij. Wel pompten de Duitsers sodium/nikkelchloride in de accu's en was de aandrijving voor de rekening van niet één maar twee elektromotoren, amper 22pk sterk. Het gewicht bleef onder controle - de weegschaal wees slechts 1.400kg aan - maar de prestaties waren gezien de povere paardenstal beperkt en verder dan 110km geraakte je evenmin.

De eerste C-Klasse elektrisch

Twee jaar later presenteerde dezelfde constructeur een geëvolueerd model, toen al in de eerste generatie van de C-Klasse. Ook dat voertuig was onderdeel van het ‘ZEBRA' (Zero-Emission Battery Research Activities) gedoopte onderzoeksprogramma. De autonomie was niet gewijzigd, maar één enkele asynchrone elektromotor wekte toen wel al 48 paarden tot leven.

1993 was ook het jaar waarin Mercedes voor het eerst (op het autosalon van Frankfurt) een AMG-versie van de C-Klasse uit de hoed toverde, net als de concept car van de aanstormende A-Klasse. Al stipt de autobouwer vooral twee reeds lang vergeten hybride prototypes aan. Voertuigen die ‘een sleutelrol speelden' in de ontwikkeling van hybridetechnologie voor productievoertuigen heel wat jaren later.

De nieuwe C-Klasse als hybride?

Dat de Duitsers uitgerekend nu, net voor ze alle details van de nieuwe Mercedes C-Klasse zullen onthullen, overmand worden door nostalgie is beslist geen toeval. En daar een geheel elektrische C-Klasse ons nog niet meteen aan de orde lijkt - Das Haus heeft de technologie wel, maar commercialiseert slechts met mondjesmaat - verwachten we wel een hybride C-Klasse. We denken zelfs dat deze morgen al mee op het menu staat. Of het gaat om een hybride met benzine- of dieseltechnologie wordt nog veilig verborgen gehouden.

