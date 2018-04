Citroën DS5 LS gaat aan onze neus voorbij

Door: BV

Citroën heeft in het Carroussel in het Louvre z'n nieuwste creatie met DS-label laten zien. Dat is een sedan die 4,70m lang, 1,84m breed en 1,50m hoog is, luistert naar de naam DS 5LS. We moeten er onze adem overigens niet meteen voor inhouden, want de auto wordt in maart 2014 geïntroduceerd op de Chinese markt, en de Fransen reppen met geen woord over een Europese carrière. De productie is toevertrouwd aan de fabriek die het bedrijf in Shenzhen heeft.

De DS5 LS onthult volgens de autobouwer wel de nieuwe voorzijde van de DS-lijn. Die is geïnspireerd op de concept cars Numéro 9 en Wild Rubis. Omdat DS in China als een apart merk is gepositioneerd, ontbreekt de dubbele chevron van Citroën hier op de voorzijde.

De ontwerpers kozen voor krachtige lijnen en hoogtechnologische accenten. Dat laatste is wat je moet herkennen in de LED-achterlichten. Aan de binnenzijde ligt de nadruk op de materiaalkeuze. Hout, leder en metaal voeren de boventoon.

De voor- en achterwielen van de DS 5LS staan 2,71m uit elkaar. Dat is volgens de constructeur een record in het segment. Dat moet in elk geval voor een erg comfortabele cabine zorgen. En de technologie helpt een handje. Zo is de rugleuning van de achterzetels instelbaar en kan je gerust door een massagesysteem laten verwennen.

Er is evenmin beknibbeld op de motoren. De DS 5LS wordt steevast aangedreven door benzinemotoren met turbo. Citroën schuift vermogens van 160 en 200pk naar voren, wellicht uit een 1,6-liter, maar dat is niet gespecifieerd. Er is keuze uit zowel een automaat als een handbediende bak, beiden met zes versnellingen.

Bekijk de DS 5LS in de fotospecial.