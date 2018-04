Leer rijden met een Ford Model T

Door: BV

De Ford Model T heeft dan wel de autogeschiedenis een flinke duw in de rug gegeven, we hebben er net voldoende ervaring mee om te weten dat ermee rijden geen lachertje is. Ford zette met de lopende band wel de norm voor de productie, maar de bediening van de verschillende autotypes liep een eeuw geleden nog behoorlijk ver uit elkaar. De pedalen doen dus niet wat je verwacht dat ze doen.

Rijden zal dus wel een erg aparte ervaring zijn, maar ze ondergaan is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Tenzij je per ongeluk voorbij het Gilmore Car Museum in de VS moet. Dat ligt ruwweg tussen Detroit en Chicago. Ze stellen er in verschillende gebouwen ruim 400 bijzondere voertuigen tentoon, maar met de Ford Model T kan je er nu ook gewoon rijlessen volgen. Het kost $ 95 en een sessie neemt twee en een half uur in beslag. In 2014 heeft het museum 10 sessies gepland waarin telkens 18 leerlingen de oude Ford met de hand leren starten, de handkoppeling leren gebruiken en een rondje kunnen maken over het museumterrein.

Een kleine preview zie je in de fotospecial.