Nissan NV200 London Taxi voorgesteld

Het nieuwe werkpaard voor Londense taxichauffeurs is klaar. De NV200 London Taxi is in de stad zelf ontworpen door de ploeg die ook de Juke en de Qashqai uit de pen toverde en zal op het einde van dit jaar in productie gaan. Per exemplaar zal Nissan vermoedelijk £ 30.000 vragen.

Opvallend is de afwezigheid van het Nissan-logo op de neus en de toevoeging van stijlkenmerken die van de bestaande zwarte taxi's werden overgenomen. LED's zorgen voor verlichting op het dak, terwijl onderhuids plaats werd gemaakt voor een 1.6-liter en een automatische versnellingsbak. Per 100 liter zou er in die configuratie gemiddeld 7 liter benzine uit de tank verdwijnen. De elektrische variant, de e-NV200 London Taxi, verwachten we in 2015. Hier is meer beeld.