Het eerste beeld: Corvette Z06 / C7.R

Door: BV

Amerika maakt zich op voor de introductie van wat extra potige versies van de Corvette C06 ‘Stingray'. En ten minste één van de nieuwe varianten is inmiddels geseind - deze felgele creatie.

Die zal wellicht Corvette Z06 heten, al kondigt de constructeur zelf ook een C7.R aan, waaruit wij afleiden dat de aandrijving van ten minste één versie geschiedt door een 7-liter grote achtcilinder. Dat gaat immers vlot over de tong in het geruchtencircuit. In elk geval is het vermogen wel bekend: 620pk en 880Nm. Dat laatste cijfers suggereert overigens weer een compressor of turbo, want het lijkt onwaarschijnlijk dat de centrale daar zonder hulp aan geraakt. Het antwoord kennen we over hooguit twee nachten.

Om exterieur en interieur te begluren moeten we in elk geval geen geduld opbrengen. Dat staat gewoon in de fotospecial.