Seat Leon Cupra te zien in Genève

Het nieuwe topmodel in de Leon-reeks komt er meteen in twee versies. Beiden hebben ze een 2-liter turbo benzinemotor onder de kap, maar terwijl de eerste 265pk opwekt - toch al niet kinderachtig - perst de tweede er 280pk uit. De Leon Cupra 280 is er meteen het krachtigste in serie geproduceerde model van het merk ooit mee. En zo hoort dat.

Cupra kan je van meet af aan bestellen op een koetswerk met drie (SC) of vijf deuren. LED-koplampen, een sperdifferentieel op de voorwielen, een adaptieve demping en een progressieve stuurinrichting zijn ongeacht de variant aanwezig.

Onderstel

De Leon staat op het zogeheten MQB-platform van de Volkswagen-groep. Dat bestaat met een simpele vervormbare dwarstraverse bij de achterwielen, maar gelukkig heeft deze Cupra recht op een multilink-architectuur ter aanvulling van de McPhersons die de voorwielen geleiden. De structuur weegt ook minder dan voorheen en dat legt de Cupra geen windeieren. De nieuwe telg weegt 55kg minder dan een vergelijkbaar exemplaar van de vorige generatie. Tussen de voorwielen zit een lamellenkoppeling die elektronisch gestuurd is. Ook de 230pk sterke Golf GTI beschikt daarover. Ze is net als bij voornoemde geïntegreerd in de elektronische rijhulpsystemen - allemaal met het oog op een zo efficiënt mogelijk weggedrag zonder onder- of overstuur.

De elektrisch bekrachtigde stuurinrichting is voorzien van een variabele vertanding in de tandheugelinrichting. De combinatie moet voor een zwaar en weinig nerveus stoergevoel zorgen bij hoge snelheden, terwijl parkeren juist makkelijk en licht moet verlopen. Uiteraard wordt één en ander aangepast door eenvoudigweg een knopje in te duwen.

De stabiliteitscontrole heeft drie standen. De eerste laat net als een conventioneel systeem helemaal geen speling toe. Een tussenstand, die we maar even ‘sport' dopen, houdt wel een oogje in het zeil maar laat je een tikkeltje meer speelruimte. En dan kan het systeem volgens Seat ook nog volledig uit. Maar wie denkt dat de boordelektronica zich dan niet meer met het sperdifferentieel bemoeit, is eraan voor de moeite.

Stijl

De Cupra krijgt een nieuw ontwikkelde voorzijde met grote luchtinlaten en LED-koplampen en een achterbumper die van zichzelf denkt dat het een diffuser is, samen met twee ovalen uitlaatpijpen. Uiteraard is lichtmetaal standaard, net als donker getinte zij- en achterruiten en rood gelakte remzadels. Neem je de Cupra 280 dan hebben de velgen maat 19", krijg je zwarte remzadels met CUPRA opschrift, zwart gelakte spiegelhuizen en een dakrandspoiler.

Aan de binnenkant wordt de klant van de Cupra 280 verwent met zwartgelakte sierlijsten, maar het specifieke sportstuur is er voor alle versies. Grijs Alcantara met witte stiksels is standaard, maar geheel zwart leder bestaat ook.

Prestaties

De Cupra is er met zowel een DSG-automaat als een handbak. Beide vermogensversies leveren 350Nm trekkracht, wat verklaart dat de acceleratietijden nauwelijks uit elkaar liggen. De 280pk sterke variant met DSG is het snelst. Die rijdt 100 na 5,7 tellen. De handbediende versie doet het in 5,8. Een 265pk-editie met DSG is exact even snel, terwijl je daar voor het plezier van zelf te schakelen weerom één tiende moet toegeven. De topsnelheid is steeds begrensd op 250km/u.

Het verbruik is voor zo'n scheurijzer behoorlijk spaarzaam. De officiële verbruikscyclus vraagt niet meer dan 6,6l (DSG - de handbak verspilt 2 deciliter extra) per 100km, wat overeen komt met een CO2-afgifte van 149gr/km.

