Camaro Z/28.R, nog een racemonster van Chevrolet

Door: BV

Nee, de raceklassen waarin deze Camaro Z/28.R uitkomt (de GS-klasse van de IMSA Continental Tires SportsCar Challenge) krijg je in Europa niet op de buis, maar dat mag ons er niet van weerhouden om een beetje tekst in de richting van een Camaro met een 7-liter grote V8 te gooien.

De aandrijflijn is overigens, en dat is best uitzonderlijk, overgenomen van de sterkste productievarianten van de Camaro. Met inbegrip van het limited-slip-differentieel. De aerodynamica, veiligheidskooi, en het koetswerk hebben dan weer minder te maken met het model dat je bij de (Amerikaanse) dealer uit de verpakking kan halen.