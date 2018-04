Toyota best verkopende automerk van 2013

Door: AUTO55

In oktober werd Toyota (nogmaals) tot meest waardevolle automerk gekroond. Vandaag blijkt deze daad geheel niet onterecht. In 2013 verkocht het Japanse concern ruim 9,98 miljoen nieuwe wagens, of 2 procent meer dan in 2012, een jaar waarna de autobouwer dankzij 9,75 miljoen van de hand gedane exemplaren ook met de titel van best verkopende automerk aan de haal is gegaan. De verkoop van Lexus, de Amerikaanse sportieve tak Scion, Daihatsu en Hino vrachtwagens worden weliswaar telkens mee in de berekening opgenomen.

General Motors moest vrede nemen met de tweede stek, ook al zag het bedrijf de verkoop in 2013 met 4 procent stijgen ten opzichte van het jaar voordien. Veel verder dan 9,71 miljoen vierwielers geraakten de Amerikanen niet. En de bronzen medaille, die is voor Volkswagen, met 9,7 miljoen verkochte wagens wereldwijd.