VW Polo in het nieuw

De VW Polo moet er weer een poos tegenaan kunnen. De vernieuwde editie zal op het Autosalon van Genève (van 6 tot 16 maart) geparkeerd staan en op het einde van 2014 de verkoop induiken. Het model kreeg LED-koplampen (een primeur in z'n klasse), een nieuw radiatorrooster en licht aangepaste bumpers, en ook onderhuids zijn de techneuten aan het rommelen gegaan. De vernieuwde Polo pakt uit met enkele moderne rijassistentiesystemen en je zal voortaan kunnen kiezen uit drie verschillende multimediasystemen. Twee daarvan vallen te combineren met MirrorLink. Daarmee kan je speciale apps downloaden die de (internet)functies van een smartphone kunnen integreren. Ook digitale radio, het zogenoemde DAB+, is voortaan leverbaar. Speciaal voor deze infotainmentfuncties hebben de binnenhuisarchitecten plaats geruimd op de middenconsole. Een nieuw driespaaks stuurwiel met details in pianolak is ook van de partij.

Nooit meer in slaap vallen

Ook nieuw in het elektronische departement: Post-Collision Braking (voorkomt dat de auto doorrijdt bij een kopstaartbotsing), de welbekende radargestuurde snelheidsregelaar die automatisch (een vooraf ingestelde) afstand houdt tot de voorliggers (optioneel), Front Assist en City Emergency Braking (waarschuwt de bestuurder voor dreigend gevaar dat zich vóór de auto bevindt, remt automatisch) en tenslotte Driver Alert System (waarschuwt bij afleiding of vermoeidheid). En je kan de opgefriste Polo ook met variabele dempers bestellen (2 modi).

Driecilinders

Aan de motoren werd ook gesleuteld. Bij de benzines doet de éénliter driecilinder uit de Up z'n intrede in de Polo. Die is net als in VW's kleinste verkrijgbaar met 60 of 75pk in de aanslag. Iets hoger in de lijst staat de 1.2 TSI vierpitter met 90 of 110pk. Een 90pk sterke 1.0 TSI volgt later. Wat we daarvan al weten is het gemiddelde brandstofverbruik: 4,1l/100km, wat neerkomt op 94g/km. En uiteraard is de Polo er ook weer als CrossPolo, BlueGT (met cilinderuitschakeling) en als GTI. De laatste twee zijn zelfs nog iets krachtiger geworden met respectievelijk 150 en 192 paarden onder de kap.

Bij de zelfontbranders bestaat het gamma enkel uit driecilinders met een slagvolume van 1.4l en een vermogen van 75, 90 en 105pk. De Polo BlueMotion is ook weer van de partij en lust in theorie gemiddeld 3,2l/100km (82g/km CO2). En wie al dieselend het schakelwerk aan de DSG-automaat wil overlaten kan enkel terecht bij de 90pk sterke TDI (3,4l/100km, 89g/km CO2).