Citroën C4 Cactus: de eerste beelden

Door: AUTO55

De Fransen van Citroën hebben hun zinnen gezet op een nieuwe C-lijn. Die flankeert de premium DS-lijn en moet minstens evenveel originaliteit etaleren. Al zullen bij de C-lijn vooral de praktische aspecten primeren.

De productieversie van de C-Cactus, die we voor het eerst in levende lijve zullen kunnen bewonderen op het Autosalon van Genève (van 6 tot 16 maart 2014), wordt de eerste belichaming van de nieuwe filosofie. Het studiemodel ervan hebben we al achter de kiezen en het verkoopbare eindproduct blijkt dichter bij de ontwerpoefening te blijven dan we ooit voor mogelijk hielden. Dat kan je zowaar uit de eerste vrijgegeven beelden afleiden.

Airbumps

Opvallend aan de C4 Cactus is de allesbehalve doorsnee vormgeving waarbij de Airbumps nog wel de meest opvallende elementen vormen. Deze 'luchtkussens' moeten de carrosserie beschermen tegen lichte aanrijdingen - van bijvoorbeeld fietsers - en openslaande portieren van andere auto's. We treffen ook een ‘zwevend' dak, robuuste dakrails en Picasso-achtige koplampen.

Bank vooruit

De portieren trek je dicht met een lederen lus in plaats van de typische deurgreep. Op het dashboard prijken twee schermen (voor de weergave van de tellers) alsook alle andere noodzakelijke bedieningselementen. De versnellingspook ontbreekt en dat heeft alles te maken met de bank die de Fransen voorin hebben gemonteerd - net zoals in oudere Amerikaanse auto's dus. Meer details volgen nog.