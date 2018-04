Stoere Tsjech: Skoda Octavia Scout

Door: AUTO55

Na de Combi en de RS is hier de Skoda Octavia Scout. Met stoere spatbordverbreders, robuuster vormgegeven bumpers en metaalkleurige bodembeschermers. Maar het gaat deze Skoda niet uitsluitend om uiterlijk vertoon. Zijn bodemvrijheid is immers 33mm groter dan die van de gewone Octavia en als klap op de vuurpijl wordt de Scout - die enkel in breakvorm (Combi) in de tabellen prijkt - op alle hoeken bediend. Dat dankt hij aan een Haldex-koppeling dewelke afhankelijk van de situatie de aandrijfkrachten over de assen verdeelt.



Volgens de Tsjechen mag de Octavia Scout 25% meer aanhangergewicht trekken. We spreken daarbij over 2 ton. Bovendien zijn de aan- en afloophoeken vergroot waardoor hij zich ook moet kunnen behelpen in minder toegankelijk terrein. Op motorisch gebied laat Skoda weten dat je de keuze zal hebben uit twee dieselmotoren en één benzinekrachtbron, maar voorlopig zonder verder in detail te treden. De Octavia Scout zelf ontmoeten kan volgende maand op het Autosalon van Genève.