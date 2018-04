BMW 4 Gran Coupé ook met Individual

Door: BV

Het is tegenwoordig traditie. Als BMW een nieuw model aankondigt, dan hebben we er binnen de kortste keren ook de details van het Individual-programma bij. Dat biedt extra stijlvolle in- en exterieuropties aan. Er hangt natuurlijk een groter prijskaartje aan, maar BMW serveert je dan wel een model uit een catalogus waarin natuurlijk niet iedereen gaat shoppen.



Ook matte kleur mogelijk



Het grootste statement dat Individual je toelaat te maken, is de keuze van een aparte koetswerkkleur. De catalogus van Individual heeft het over Citrine, Pyrietbruin, Tanzanite, Brilliant White, Moonstone (afgebeeld) en Frozen Cashmere Silver. Dat laatste is een matte kleur.



Binnenin



Daar heb je onder meer de keuze uit Merino leder, wat bruin is, Golden Brown, Opal White, Cashmere beige of zwart. Wit contraststiksel is een fijn detail en we mogen uiteraard ook het erg lichte - zeg maar witte - Ash Grain White als houtinleg niet vergeten.



De Individual-opties zullen van meet af aan te bestellen zijn op de BMW 4 Gran Coupé.