Honda Civic Type-R geschetst

Door: AUTO55

De volgende editie van Honda's Civic Type-R laat onze nieuwsrubriek niet met rust. Dat hij volgend jaar verwacht wordt, wisten we al, net als het feit dat de Japanners ermee de Renault Mégane RS naar de kroon willen steken op de Nürburgring. Maar om daarin te slagen heeft hij natuurlijk een pak vermogen nodig. Zo'n 300pk zou moeten volstaan. Al is het afscheid van de turboloze 2-liter benzinemotor natuurlijk het opvallendst. Net zoals de Clio RS en Peugeot 208 GTI zal de Civic Type-R zich door een geblazen 1.600 laten voortbewegen. Deze is gekoppeld aan een manuele zesbak die het geleverde geweld integraal op de vooras dropt. Uiteraard is het onderstel stugger afgesteld en worden instelbare dempers standaard aangeboden op de R-versie.

Concept car

Hier is alvast de eerste officiële schets van de nieuwe koning der Civics. Let vooral op de immense achtervleugel (met geïntegreerde achterlichten?) en het kwartet uitlaatpijpen onder de functionele diffuser. De Civic Type-R komt er eerst als concept car, dewelke begin volgende maand op het Salon van Genève zal worden tentoongesteld.