Ferrari California T gaat F40 achterna

Ferrari werpt de atmosferische 4.3-liter V8 overboord en lepelt in de California voortaan een motor met evenveel cilinders maar met 'slechts' 3.855cc als totale inhoud. Een blok dat we al kennen uit de Maserati Quattroporte. Om het verschil in slagvolume te compenseren, installeren de Italianen twee turbo's. Dat ook Ferrari zich aan deze trend waagt is evenwel opvallend. Het laatste raspaard uit Modena waarvan de uitlaatgassen herbruikt werden dateert van een kleine 30 jaar geleden, en ging onder de naam F40.

Krachtiger, sneller, zuiniger

Potentiële eigenaars hoeven niets te vrezen. Integendeel. De dubbel geblazen V8 is krachtiger dan zijn voorganger en produceert 560pk, met een top van 316km/u als gevolg. Voordien werd er 490pk opgewekt. De maximale trekkracht steeg zelfs met 250Nm tot 755 eenheden, wat de California T een sprinttijd van 3,6 seconden oplevert. Naar 100 spurten doet de gewezen turboloze versie drie tienden trager. Wat het maximale koppel betreft, dat staat voortaan bij een lager toerental paraat. Hierdoor zou de California T soepeler in de omgang moeten zijn. En tot slot is de krachtbron ook 15% zuiniger. Er wordt nu nog 'maar' 250g/km uitgestoten.

Nieuwe jas, strakker afgesteld

Bij Bella ModificataFerrari zijn de ontwerpers druk in de weer geweest om de California bij de tijd te brengen. De stompe neus lijkt zo goed als helemaal te zijn weggebrand en ook achteraan ligt het model zachter op het netvlies. Daar zijn de einddempers niet langer boven elkaar, maar naast elkaar geplaatst. Wat de soundtrack betreft werden er alvast grote beloftes gemaakt. Hij kreeg ook nieuwe veren en Magnaride-dempers die 50% sneller reageren, wat samen met koetswerkrol acceleratiemeters voor een preciezer rijgedrag moet zorgen.

Met de vingers

De California T is uiteraard een cabrio en uitgerust met een inklapbare hardtop, die automatisch opent of sluit in 14 seconden. Daaronder tref je de luxueus aangeklede binnenkant, met als nieuw element de Turbo Performance Engineer (TPE). Daarbij hoort natuurlijk een aanraakscherm dat informatie verschaft in verband met de motorprestaties. Voorts werd er nog een nieuw infotainmentsysteem geïnstalleerd, compleet met een extreem intuïtief, 6,5" HD-scherm dat je zowel met de vingers als op de traditionele manier van weergave kan doen veranderen.