Nieuwste McLaren heet 650S

Door: AUTO55

McLaren heeft nieuw speelgoed klaar voor op de openbare weg. Er staat 650S op afgebeeld - en dus niet P13 - en we gaan er van uit dat het getal overeenstemt met het aantal paarden onder de kap. Deze kracht puurt hij naar alle waarschijnlijkheid uit de reeds door de firma gebruikte 3.8-liter V8, verbonden met een 7-trapsversnellingsbak met dubbele koppeling.

Autosalon van Genève

Wie er mee kennis wil maken, kan dat. Op het Autosalon van Genève meerbepaald, dat haar deuren op 6 maart opent voor het grote publiek. Tegen dan kennen we ook de prestaties, en krijgen we bevestiging of de 650S al dan niet in staat is in minder dan 4 tellen naar 100km/u te stuiven. En of hij daadwerkelijk de 298km/u aantikken kan. De 650S vervoegt de rangen met de MP4-12C (Spider) en de supersnelle P1.