Toyota Prius Plug-in binnenkort draadloos oplaadbaar?

Een jaar lang zal Toyota in het Japanse Aichi een draadloos oplaadsysteem laten testen voor de Prius Plug-in. En het zijn huidige eigenaars van zo'n model die de toepassing mogen uitproberen. Het uiteindelijke doel is om de techniek op punt te krijgen met het oog op inproductiename.

Scheerapparaat

Het draadloos oplaadsysteem is vergelijkbaar met dat van een elektrisch scheerapparaat. Nadat de auto boven een spoel wordt geparkeerd, wordt energie overgebracht op een spoel onderaan de auto. De afstand tussen de twee spoelen mag daarbij wel niet groter zijn dan een paar millimeter. In de praktijk een lastige klus, aangezien de bodemspeling verschilt van model tot model. En los van type en uitvoering is ook de belading van invloed op de afstand tussen wegdek en bodem. Al claimt Toyota en oplossing te hebben voor dit probleem. Dankzij magnetische resonantie zou de bestuurder het niet zo nauw hoeven te nemen met de afstand tussen de spoelen. We zijn benieuwd. De batterij volledig raadloos opladen gaat overigens net zo snel als het opladen via de kabel. In beide gevallen trek je er best anderhalf uur vooruit. Maar in gedachten houdend dat inductieladen voorheen meer tijd in beslag nam, is er wellicht ruimte voor verbetering wat dat betreft.