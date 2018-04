C4 Cactus: een nieuw tijdperk voor Citroën?

Door: AUTO55

Op 5 februari 2014, exact 5 jaar na de lancering van de DS-lijn, werden we door Citroën in het Franse Bourget verwacht. De datum was niet toevallig gekozen, want meteen kon ook de verjaardag van wijlen André Citroën worden gevierd. In aanwezigheid van WTCC-piloten Sébastien Loeb, Yvan Muller et José Maria Lopez, maakten we kennis met hun nieuwste wapenfeit, de C-Elysée WTCC, én met de gloednieuwe C4 Cactus, de zoveelste eigenwijze creatie van het merk.

Positionering

Als we algemeen directeur Frédéric Banzet mogen geloven, stevent Citroën af op een nieuw tijdperk. Na de 2pk, de Berlingo en de Xsara Picasso, is het nu de beurt aan de C4 Cactus om hoge ogen te gooien op de openbare weg. En er is een nieuwe marktpositionering mee gemoeid. Met de DS-lijn werd immers de 'premiumkaart' getrokken, met als - ongewild - gevolg dat 'normale' Citroëns aan populariteit zijn beginnen inboeten. Met de C4 Cactus is men echter van plan daar verandering in te brengen. En door een simpel design te combineren met een hoop gebruiksgemak, laat de eerste in de rij zich alvast opmerken temidden van de grijze massa. De automobiel telkens blijven heruitvinden, is wat Citroën voor de toekomst beoogt.

Airbumps



Op het koetswerk van de C4 Cactus prijken zogeheten 'airbumps'. Dat zijn met lucht gevulde capsules geïnspireerd op de zolen van sportschoenen, die het doel hebben de autohuid te beschermen tegen onoplettende parkeerders en dergelijke meer. Ze zijn beschikbaar in 4 kleuren: grijs, chocolat, zwart en zandkleur.

De binnenkant



Wie instapt in de C4 Cactus, maakt kennis met een simpele boordplank - 2 ventilatiemonden, een 12V-aansluiting, een USB-poort en knopjes om de versnellingsbak te bedienen, en dat is het - en met een 100% digitale interface die relevante informatie doorspeelt aan de bestuurder. Het centraal in de boordplank opgestelde 7-duims aanraakscherm laat je toe de radio, navigatie en dergelijke meer te bedienen. Er onder bevinden zich de knoppen van de klimaatregeling, en nog zuidelijker treffen we drie exemplaren die inspelen op de versnellingsbak. Eentje om te vertrekken, eentje om achteruit te rijden en eentje als vrijloop. Simpel. Van verzet wissel doe je overigens via peddels op de stuurkolom. Alle modellen die we te zien kregen waren met dit systeem uitgerust, al kunnen we er meteen bij vertellen dat een handgeschakelde bak evengoed tot de mogelijkheden behoort.

“ Achteraan is er genoeg beenruimte, al zal de iets langere medemens de hoogte van het plafond ontoereikend vinden. ”

De zitjes vooraan lijken bijna aan elkaar te zijn vastgelijmd, maar kunnen vanzelfsprekend wel afzonderlijk worden versteld. Niet verrassend voor een Franse auto staat comfort hoog op de prioriteitenlijst genoteerd. Achteraan dan is er genoeg beenruimte, al zal de iets langere medemens de hoogte van het plafond ontoereikend vinden.

'Airbag in Roof'

Behalve de airbumps heeft Citroën nog een andere technische vooruitgang geboekt. Met name een airbag in het dak, wat ongezien is. Deze wereldprimeur vervangt het luchtkussen net boven het handschoenkastje zodat de boordplank optimaal kan worden benut. Het resultaat? Een opbergruimte met 8,5 liter inhoud die je kan openen zoals een reiskoffer. Voorts onderging het (verduisterde) panoramadak een extra behandeling zodat UV-stralen en ongewenste warmte uit de cabine worden geweerd. Aan de hoeveel lichtinval wordt niet geraakt, aldus het merk.

Lichter, efficiënter

Wie mee wil met de tijd, moet z'n modellen op dieet sturen. Citroën heeft dat begrepen en rustte de C4 Cactus uit met een lichtgewicht, U-vormig onderstel en een motorkap en schokabsorbeerders uit aluminium. De achterste ramen van de Cactus verdwijnen ook niet in de deur, ze laten zich gewoon op een kier openen zoals die van coupés uit vervlogen tijden. Het leverde 11kg winst op. En da's nog niet alles. De achterbank is er één uit één stuk en kan dus niet worden opgedeeld. Alweer goed voor een gewichtsbesparing van 6kg. Alle ingrepen samen geteld hebben als resultaat een totaalgewicht van amper 965kg(!). Dat is zowat 200kg minder dan een berline uit dezelfde categorie.

Dieselrijders moeten zich tevreden stellen met een 1.6 Blue HDi, goed voor 100pk en een verbruiksopgave van 3,1l/100km. Reken dat om naar een gemiddeld uitstootcijfer, en je komt uit op 82g/CO2/km. Voor benzineliefhebbers dan staat enkel de 1.2-liter Puretech in het gamma, maar wel in 2 vermogensversies. De eerste ontwikkelt 82pk, gekoppeld aan een dorst van 4,5l/100km (104g/CO2/km), en de tweede produceert - met behulp van een turbo - maximaal 110pk en 205Nm koppel. Laatstgenoemde verbruikt weliswaar iets meer en tikt af op 107g/CO2/km wat het opgegeven emissiecijfer betreft. Over hybrides of volledig op stroom terende Cactussen werd nog niet gerept, maar het lijkt ons ondekbaar dat Citroën daar nog niet over heeft nagedacht.

De inproductiename van de Citroën C4 Cactus is voorzien voor eind april 2014. Tot dan kan je er kennis mee maken op het Autosalon van Genève, dat op 6 maart de deuren opent voor de vele bezoekers.