BMW Active Tourer is MPV, heeft voorwielaandrijving

Aan nieuwe modellen geen gebrek bij BMW. Het merk heeft er de jongste tijd al een karrenvracht van losgelaten. En nu is er de BMW 2 Series Active Tourer. En daarmee is de eerste voorwielaangedreven BMW een feit.



Afmetingen nagenoeg identiek aan Mercedes B-Klasse



Een compacte monovolume van een Duits premiummerk is niet nieuw. Mercedes is immers al aan de tweede generatie van de B-Klasse toe en Audi had van 1999 tot 2005 - met wat goede wil - met de A2 eigenlijk ook al een monovolume in het gamma. Deze telg biedt plaats aan vijf personen, maar we kunnen al meteen meegeven dat er ook een zevenzitter op komst is.



De Active Tourer meet 4,34m in de lengte, is 1,8 meter breed en 1,56m lang. Niet toevallig buitenmaten die nagenoeg identiek zijn aan die van de eerder al aangehaalde Mercedes B-Klasse. Zelfs de wielbasis van 2,67m verschilt nauwelijk. Door de verschuifbare achterbank bedraagt het laadvolume met vijf personen aan boord tot 468 liter. De tweede zitrij kan ook plat, en dan wordt de stouwcapaciteit zelfs 1.510l. Een neerklapbare voorste pasagierszetel zorgt ervoor dat voorwerpen tot 2,4m geladen kunnen worden. Een kofferklep die automatisch open en dicht gaat is er ook, en het volstaat om je voet onder de achterbumper te bewegen om (als je de handen vol hebt) het systeem te activeren. Maar het wordt wel een optie.



Voorwielaandrijving

Omdat volgens BMW het gros van hun klanten zo slecht geïnformeerd is dat ze niet eens weten of hun auto voor- of achterwielaangedreven is, maakt dat volgens de constructeur weinig uit. En voorwielaandrijving is meer plaatsefficiënt en goedkoper. Daarom sleept dit model zich aan de voorste wielen door het verkeer. Uiteraard beweert de constructeur dat het typische rijplezier van het merk (waar we de jongste tijd toch al harder naar moeten zoeken) onveranderd aanwezig is. Maar rijden als een achterwielaandrijver zal het model nooit doen, ongeacht het budget dat de marketingjongens van BMW er tegenaan gooien. De meldin 2-Series in de typenaam is dan ook enigszins misleidend, want het model heeft geen vijs gemeen met de andere achterwielaandgedreven 2-Reeksen.



3 motoren



BMW trapt af met drie motoren. De 218i en 225i verplaatsen zich op benzine terwijl de 218d voorlopig de enige diesel wordt. De eerste krijgt een driecilinder turbomotor met 136pk en 250Nm die in z’n handgeschakelde versie in elk geval al in 9,3 seconden naar de 100 spurt. Een variant met zestrapsautomaat doet er 3 tienden langer over. Het verbruiksgemiddelde bedraagt slechts 4,9l/100km (handgeschakeld).



De 225i heeft steeds een achttrapsautomaat en puurt 231pk en 350Nm uit een tweeliter viercilinder turbomotor. Die haalt 235km/u en haspelt de eerste 100 daarvan af in 6,8 tellen. Verbruik? Gemiddeld 6,0l/100km.



De diesel levert 150pk en 330Nm, heeft iets minder dan 9 tellen nodig voor de honderdspurt en haalt 205km/u terwijl hij maar 4,1l/100km brandstof vraagt.



Verschillende lines



BMW bedacht voor de aankleding van de 2-Series Active Tourer twee verschillende ‘lijnen’. De eerste heet Sport, de tweede heet Luxury, en aan de horizon kondigt zich nu al een M Sport Package aan. De eerste is uiteraard wat sportiever aangekleed dan de tweede.



Naast de reeds gemeengoed geworden rij- en veiligheidssystemen als rijstrooksignalering, automatisch inparkeren en grootlichtassistentie was een head-up display in het MPV-segment nog niet eerder verkrijgbaar. De 2-serie Active Tourer bijt de spits af en doet hetzelfde met een systeem dat filerijden dragelijker maakt door zonder ingrijpen van de bestuurder een veilige afstand ten opzichte van de voorligger te houden. Traffic Jam Assistant (met Stop&Go-functie) kan zelfs bijsturen indien nodig. Tot slot pakt BMW uit met het laatste op het gebied van ConnectedDrive Online, met meer te downloaden apps en andere internetmogelijkheden die de reistijd comfortabeler kunnen te maken dan ooit tevoren. In theorie tenminste.



Prijs



Voor Belgische prijzen is het nog te vroeg. Het model wordt pas over dik twee weken voorgesteld op het Autosalon van Genève. Het ligt evenwel in de lijn der verwachtingen dat het prijskaartje vergelijkbaar wordt met dat van de B-Klasse.