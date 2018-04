AMG moeit zich met 3.300pk Cigarette Racer

Door: BV

Mercedes’ performance-afdeling AMG heeft zich nog eens gemoeid met een raceboot van Cigarette Racing. Niet voor het eerst, want we konden je al een model tonen dat geïnspireerd was op de elektrische SLS AMG. Ditmaal stond geen echte, maar een virtuele auto model: de Vision GT Concept uit racegame Gran Turismo 6.



3.300pk!



De vijftigvoeter weegt 8.096kg. Een hele hoop boot bus, maar de heren van AMG hebben niettemin op kilo’s kunnen besparen. Er gaat bijna een halve ton af, ten opzichte van de gewone Cigarette Racing 50’. De achtcilinders komen niet van AMG zelf, maar van nautisch specialist Mercury. AMG zou er overigens een kluif aan hebben, want elk van de achtpitters wekt zo maar even 1.650pk op. Het totale vermogen bedraagt bijgevolg 3.300pk, en dat is ook nog eens zo’n 10% meer dan wat de versies zo’n AMG op de flank op wekken. De boot moet ermee in staat zijn een topsnelheid van 225km/u te halen. Op vlak water uiteraard.



€ 1,1 miljoen



De kostprijs van al dat watergeweld is ruim € 1,1 miljoen. Maar de aankleding is dan ook extra verzorgd. De romp is uitgevoerd in zilver met mat zwarte accenten (nog steeds naar de Vision GT Concept) terwijl de open cockpit is gelardeerd met carbon en alcantara.