Bugatti raakt de laatste 40 Veyron niet kwijt

Door: BV

Bugatti heeft problemen om de laatste veertig exemplaren van de Veyron Grand Sport van de hand te doen. Dat meldt persbureau Bloomberg. De voertuigen in kwestie hebben een gecombineerde waarde van € 62,5 miljoen.



Testsessies in de VS



In een poging om de interesse voor de Veyron aan te wakkeren organiseert Bugatti testsessies in de VS. Elk weekend worden daar 20 tot 25 potentiële klanten uitgenodigd om met de Veyron kennis te maken, zowel op de openbare weg als op een afgesloten luchthavenpiste (kwestie van eens het gaspedaal wat dieper te kunnen duwen).



450 stuks in het totaal



Bugatti introduceerde de Veyron in 2005. Over een tijdsspanne van vijf jaar werden 300 exemplaren van de gesloten versie gebouwd en verkocht. Van de open Grand Sport werden in het totaal 150 stuks gepland. Daarvan blijven veertig productieslots onbesproken. Het bedrijf verwacht evenwel dat ook die de komende 12 maanden een koper zullen vinden.



Een opvolger?



De toekomst van Bugatti is in het beste geval onduidelijk te noemen. Volkswagen heeft plannen met het merk. Zo veel is zeker. Maar terwijl de ene keer gehint wordt naar een productieversie van de übersedan Bugatti Galibier, wordt de andere keer een opvolger voor de Veyron gesugerreerd. Het duurt wellicht nog enkele jaren eer Bugatti zelf zich aan een aankondiging waagt.