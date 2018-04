Range Rover Evoque Dynamic schopt het tot 285pk

Door: BV

Al van meet af aan kriebelt het om van de erg dynamisch gelijnde Range Rover Evoque een variant te maken die nog pittiger uit de hoek komt. En terwijl Land Rover voor het model een nog rijkelijker uitrustingsniveau introduceert onder de voor het merk traditionele ‘Autobiography’ benaming, wordt ook gehoor gegeven aan de roep naar meer vermogen. Neen, geen zescilinder, maar de reeds gekende vierpitter ging wel aan de steroïeden.



Autobiography Dynamic



Het oranje exemplaar op de foto’s is de Autobiography Dynamic, gelakt in een nieuwe tint die Phoenix Oranje is gedoopt en voorzien van een tot 285pk en 400Nm opgekittelde 2-liter viercilinder turbomotor. Dat is 45pk en 60Nm meer dan de voorlopige topper uit het gamma. Een negentraps-ZF-transmissie versluist het allemaal naar de ondergrond en een flinke rekeneenheid die elke remschijf apart bedient om vooral het onderstuur (het over de neus wegschuiven van de auto) binnen de perken te houden.



De aankleding werd bijgekruid, maar natuurlijk werd ook het weggedrag nog even op de extra sportieve ambities afgestemd. Dat uit zich vooral in een minder vergevingsgezinde veer/demper combinatie. Die belooft dan weer de koets beter in het gareel te houden.



Autosalon van Genève



Zowel de Autobiography, die een nieuwe grille, andere lichtunits en 20-duims-lichtmetaal als voornaamste aanpassingen heeft, als de Autobiography Dynamic beleven hun publieksdebuut op het Autosalon van Genève. Bij de verdeler vinden we ze pas tegen het jaareinde terug.