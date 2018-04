Opel Adam Rocks: de productieversie

Door: BV

Een jaar geleden stelde Opel op het Autosalon van Genève de Adam Rocks voor. Een productvariant die enerzijds wat stoerder was aangekleed en anderzijds voorzien was van een dakconstructie met een groot stoffen schuifdak. Nu introduceert het bedrijf de productieversie. Die verschijnt deze zomer op de markt.



De stoere stadsmini



De kleine - 3,47m lange - tweedeurs wordt samen met de toevoeging Rocks getrakteerd op een ophanging die 15mm hoger is en een koetswerkaankleding (dan hebben we het in de eerste plaats over de wielkasten en de bumpers) die wat stoerder oogt en een groter oppervlak stootvast plastic etaleren. Hij rijdt op 17-duims velgen, maar kan optioneel ook op 18-duimers rusten. Een erg potige maat voor een auto die 40cm korter is dan eender welke andere auto ambities als stads-SUV.



Het stoffen dak bestaat in drie tinten: zwart, donkerbruin en lichtbruin. Ze passen volgens de autobouwer goed bij de verschillende dakkleuren die mogelijk zijn. Want personalisering loopt nog steeds als een rode draad door het gamma. Het dak opent met een druk op de knop en schuif van de A naar de C-stijl en terug in amper 5 seconden. De achterruit blijft gewoon op z’n plaats zitten. Hetzelfde recept als de recent voorgestelde Peugeot 108 dus.



Daar is de 1.0 driecilinder weer



Opel detailleerde de 1.0 driecilinder benzinemotor eerder deze week al, na de motor afgelopen zomer al eens aangekondigd te hebben. Die bestaat in een variant met 90, dan wel 115pk en wordt aan een zesbak gekoppeld. De 1.2 met 70pk en 1.4 met 100pk - technisch wat minder geavanceerde viercilinders - zijn ook leverbaar in de Rocks.