Aston Martin N430 op weg naar Genève

In 2007 trakteerde Aston Martin op de N400, een racegrage doch straatlegale krachtpatser op basis van de V8 Vantage. De 'N' stond voor Nürburgring en het getal voor het aantal paarden onder de motorkap. Volgens hetzelfde recept verscheen in 2010 de N420, en nu, nog eens vier jaar later, toont het merk de N430. En dat op een moment dat de achtcilinder Vantage eigenlijk al op pensioen had "moeten" zijn.

Niet krachtiger, wel lichter

In pk-taal tellen we voortaan 436 eenheden. Da's geen pony meer dan het aantal waar de V8 Vantage S mee uitpakt, maar de N430 plaatst natuurlijk wel enkele kilo's minder op de weegschaal. Het zijn er twintig om precies te zijn. Onder de gewichtsbesparende maatregelen tellen we zitjes uit Kevlar, een materiaal dat onder meer voor kogelvrije vesten wordt gebruikt.

Prestaties

Met de N430 zoef je naar 100km/u in 4,8 seconden en kan je tot 305km/u rijden. De voor deze prestaties verantwoordelijke 4.7-liter V8 laat zich zowel aan een manuele zesversnellingsbak, als aan een automaat met evenveel overbrengingen koppelen, en om het pk-geweld de baas te kunnen installeert de Britse sportwagenbouwer een differentieel met beperkte slip tussen de 20-duimers achteraan.

Prijs?

In het Verenigd Koninkrijk kennen ze de prijs al. Een N430 met het stuur aan de rechterkant kost op een haar na £ 90.000 (omgerekend zo'n € 109.000), maar dat is natuurlijk slechts een indicatie van wat hij hier zou kunnen kosten. Het totaalbedrag aandikken kan in ieder geval, zoals met een B&O-installatie waaruit zomaar eventjes 1.000W ontsnapt.