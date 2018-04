Chevrolet helpt Corvette Museum na verzakking

Door: BV

Acht zeldzame of unieke Corvettes verdwenen vorige week in een verzakking van zo maar eventjes 12 meter diameter en 9 meter diep in het National Corvette Museum in Kentucky. En hoewel het museum privébezit is, en de sponsoring van dergelijke activiteiten in de VS eerder als zeldzaamheid geldt, kan Chevrolet het niet meer aanzien. Het schiet het instituut ter hulp.



GM Design in Warren



General Motors’ afdeling ‘Mechanical Design’, die gevestigd is in de buurt van Detroit in de staat Michigan, zal de restauratie van de beschadigde Corvettes voor z’n rekening nemen. De afdeling maakt als sinds 1930 deel uit van GM en legt zich de jongste tijd vooral toe op onderhoud en restauratie van de historische auto’s en studiemodellen die de motorgigant zelf in bezit heeft.