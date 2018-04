Koop de 1968 Lotus 49 van Graham Hill

Door: BV

In 1967 introduceerde Lotus de 49 in de Formule 1. F1-legende Graham Hill (de vader van Damon Hill) haalde in 1968 de wereldtitel binnen met dat type, al gaat het hier over een exemplaar met typenummer 49-R8 die dat jaar alleen uitkwam in de races van Nieuw-Zeeland en Australië. In totaal zijn twaalf Lotus 49 gebouwd. Ze waren steevast voorzien van een door Cosworth geprepareerde 3-liter V8 die minimaal 400pk opwekte.



ruim € 1 miljoen



Het exemplaar in kwestie wordt op 27 juni geveild tijdens het Goodwood Festival of Speed. Mild ironisch is dat, omdat de auto na omzwervingen in de wedstrijdmiddens van Zuid Afrika in 1972 in handen kwam van ene John Dawson-Damer die het toen beschadigde exemplaar weer naar z’n oude glorie herstelde. John Dawson kwam in 2000 om het leven tijdens datzelfde Goodwood Festival of Speed, toen hij met een klassieker meedeed aan de historische heuvelklim. De waarde van dit model wordt door veilinghuis Bonhams’ op wel ruim € 1 miljoen geschat.