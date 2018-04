Eerste schetsen nieuwe Audi TT

Door: BV

Markeer 4 maart alvast op je kalender. Want dan trekt Audi het doek van de nieuwe generatie van de TT. Deze eerste twee schetsen mogen liefhebbers van het concept alvast gerust stellen: de Duitsers blijven trouw aan het recept.



Interieur was al te zien



Audi toonde het interieur van de nieuwe TT al in januari op de CES-technologie-beurs in Las Vegas. Daarvan weten we dus met zekerheid te zeggen dat het gedomineerd wordt door een groot LCD-scherm dat als tellerplaat functioneert, dat die achter een stuurwiel met afgeplatte rand zit en dat er ruimte is voor cirkelvormige verluchtingsroosters met een slimme, geïntegreerde temperatuursweergave.



MQB-platform



De TT blijft zoals dat ook bij eerdere generaties al het gevolg was, gebruik maken van een dwarsgeplaatste motor voorin en voorwielaandrijving (met een optioneel quattro-aandrijfsysteem voor de meeste versies). De TT zal dus rollen op het MQB-platform van de VW-Groep. De A3 was de eerste die van die bodemplaat gebruik maakte, maar de industrie beschouwt ze nog steeds als het Golf-platform. Het wordt evenwel ook al gebruikt voor de Skoda Octavia, verschillende Golf-derivaten, de eerder genoemde Audi’s en de motoren, transmissies en lay-out zullen uiteindelijk in nagenoeg identieke vorm voor meer dan veertig producten gebruikt worden.



Scherpere lijnen



Het studiemodel voor de Allroad Shooting Brake dat Audi voorstelde op het Autosalon van Detroit, is een goede graadmeter van de stijl van de nieuwe TT, zoals deze redactie toen ook al suggereerde. De TT wordt weerom wat scherper gelijnd. De schetsen geven inmiddels bevestiging.