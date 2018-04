Skoda Octavia G-Tec gast erop los

Door: AUTO55

Na de Skoda Citigo G-Tec is hier de Octavia met hetzelfde opschrift op de achterklep. Hij wordt in twee koetswerkvormen voorgereden, is gebaseerd op de 1.4 TSI-versie, produceert 110 pk en kan zowel op benzine als op aardgas rijden. Dat moet de brandstoffactuur naar beneden halen, en gelijk de groene jongens sussen.

97 g/km CO2

Op benzine alleen geraak je met de Octavia G-Tec in theorie 920 kilometer ver. Tel daar de 410km bij die de gastank voor z'n rekening neemt en je komt uit op een totale actieradius van 1.330 kilometer. In tussentijd wordt er elke kilometer gemiddeld 97g CO2 de lucht in gepompt. En de prijs? Daar heeft Skoda het later over.