VW Golf hybride kan nu aan de stekker

Door: BV

Slecht nieuws voor mensen die op zoek zijn naar een hybride zonder blauwe details, labels en sierlijsten: ook deze Golf GTE is niet voor u. Maar wie het blauw in de grille, op het stuur, de versnellingshendel en zelfs de geruite zetelbekleding wel kan smaken mag zich verheugen op de introductie van deze stopcontacthybride, begin volgende maand op het Salon van Genève.



200+ pk



De 148pk sterke 1.4 benzine krijgt bijstand van een 101pk sterke elektromotor die door een accu gevoed wordt. Tel het vermogen bij elkaar op, samen met de trekkracht van 349Nm en je begrijpt waarom de Golf in 7,6 seconden naar 100km/u kan en tot 217km/u hard loopt, ondanks het meergewicht van de hybridetechnologie.



940km autonomie



Op de thuis of aan een laadpaal getapte elektriciteit geraakt de Golf GTE 50km ver. Daarna wordt er ook benzine uit de tank gehaald. Maar wie oplet kan met beide krachtstofreserves toch zo maar eventjes 940km ver geraken. Vooral tijdens de eerste 100km is de GTE CO2-vriendelijk. Omdat er de eerste helft helemaal niets uit de uitlaat komt tikt het model af op 35g/CO2/km.