Alpina B4 Biturbo Cabrio is meer dan 300km/u snel

Door: BV

De Alpina B4 Cabrio begint z’n carrière als BMW 435i, met een drieliter zes-in-lijn met dubbele turbo die aftikt boven 300pk. Aardig natuurlijk, maar Alpina puurt er 410pk en 600Nm trekkracht uit.



301km/u met het dak dicht



Alpina herschrijft de motorsoftware om op de bodem van de cilinders wat extra paarden te gaan zoeken. Maar het blijft er niet bij. Om een explosiever brandstofmengsel te creëen krijgen de turbo’s een grotere intercooler en een brandstofpomp met een hoger debiet zorgt ervoor dat er meer brandstof in de verbrandingskamers geraakt. Dat werkt overigens alleen maar als je er ook voldoende lucht bij krijgt, dus ook de luchttoevoer werd herzien.



Het gevolg blijft niet uit. Wie bij stilstand het gaspedaal 4,5 tellen het gaspedaal tegen het schutbord houdt, rijdt al 100km/u. Doe dat 15,6 seconden en de naald van de snelheidswijzer passeert 200. Uiteindelijk is de Alpina B4 Biturbo Cabrio exact 301km/u snel. Als je het dak dicht laat tenminste. Met het dak open is de aerodynamica verre van optimaal en blijft het model ten Zuiden van 300km/u hangen.

De stopkracht is vanzelfsprekend ook bijgeschaafd. Reken op een aangepaste rembekrachtiger en uit de kluiten gewassen remschijven. Vooraan hebben die een diameter van 37cm, achteraan zijn ze 34,5cm groot. Je kan ze zien zitten door de 20-duimers die Alpina monteert.



Klassiek Alpina



Je kan bij Alpina zelf kiezen hoe ver je gaat met de aankleding. Het recept van de constructeur is al decennia hetzelfde: onder de kont hangen vier uitlaatsierstukken, je hebt de keuze uit een wat agressievere koetswerkkit, de banden zitten om lichtmetaal met een veelvoud aan fijne, sierlijke spaken, en als je wil voorziet de Duitser veredelaar met constructeursstatus je voertuig van Alpina-striping.