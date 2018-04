Facelift Ford Focus: alle details

Door: BV

Wereldwijd bouwt Ford elk jaar zo’n anderhalf miljoen auto's met de naam Focus. In Europa rolt er om de negentig seconden één uit de fabriekshallen. Het merk wil dat tempo liefst nog even aanhouden en komt daarom met een opgefriste Focus. Die debuteert op het Autosalon van Genève.

Geraffineerd



Net als de aankomende nieuwe Mondeo en de jongste incarnatie van de Fiësta, moet héél de wereld een Focus krijgen die er op - op wat kleine details na - identiek uitziet. Dat betekent dat er water bij de wijn moet worden gedaan op verschillende continenten. Zo zullen de Aziaten en Amerikanen wellicht liever een drukker lijnenspel zien, terwijl Europa historisch gezien voor meer eenvoud opteert. De nieuwe Focus probeert alle doelgroepen tegelijk tevreden te stellen.

“ In Europa rolt om de 90 seconden een nieuwe Focus uit de fabriekshallen ”

Het model wordt getrakteerd op fijnere koplampen, langere mistlichten vooraan en ontvangt naast de obligate hertekende bumperschilden ook een gewijzigde motorkap en achterklep en andere achterlichten. Ford beweert dat het geheel niet alleen prettiger op het netvlies valt, maar ook dat het aerodynamischer is. Ford stelt ook twee nieuwe, trendy lakkleuren voor. Die zie je op de beelden bij dit item.



Herwerkt interieur



De fabrikant erkent dat de knoppenwinkel bovenaan de middenconsole eigenlijk onnodig verwarrend en ingewikkeld was en opteert nu voor een meer intuïtieve lay-out met minder bedieningselementen en schakelaars. En niet alleen de middentunnel werd opgekuist - ook rond het stuur werd alles soberder.



Tussen beide voorzetels vinden we voortaan een nieuwe, verstelbare console die plaats biedt aan diverse flessen en bekerhouders. De Focus wordt aan de binnenzijde ook wat stiller dankzij dikkere tapijten en dikkere zijruiten dan tot op heden het geval was. De klassieke tellerpartij voor de neus van de bestuurder wordt geflankeerd door een 8” aanraakgevoelig scherm waarin het merk de tweede generatie van z’n ‘sync’-systeem draait. Dat integreert navigatie, audio en voertuigbeheer in één.



Meer rijhulp



De Focus was al behoorlijk slim en kon - als je tenminste voldoende geduld had - de auto zelf in een parkeervak mikken als de bestuurder die klus liever niet klaarde. Dat kan nu ook haaks parkeren. En zelf remmen doet de Focus nu tot snelheden van 50km/u. De nieuwe bixenon-koplampen kennen daar weer zeven verschillende verlichtingsmodi en kiezen zelf het meest ideale verlichtingspatroon.



Dynamiek



De elektrische stuurbekrachtiging is verbeterd. Ford zegt er niet bij op welke wijze, maar reken er maar op dat nu alle versies wat truukjes hebben geleerd om je als bestuurder nog meer te isoleren van de ondergrond. Zo zal de besturing zelf correcties kunnen doorvoeren als je door (bijvoorbeeld) een oneffen ondergrond van koers dreigt te geraken. De heren ingenieurs beloven ook een stijvere voortrein en andere dempers en veren. De Focus heeft op dat vlak een reputatie hoog te houden en de jongste incarnatie stelde op vlak van stuurpret wat teleur, juist omdat de lat voor het model al zo hoog lag.



Nieuwe diesel- en benzinemotoren

“ de jongste incarnatie stelde op vlak van stuurpret wat teleur, juist omdat de lat voor het model al zo hoog lag ”

De interne weerstand van de motoren en aandrijfcombinaties werd nog fiks verbeterd. Dat levert, naast tal van kleinere aanpassingen, verbruikswinst op. De diesels dalen tot wel 19% terwijl bij de benzinemotoren tot 17% winst werd geboekt. Maar we concentreren ons hier vooral op de nieuwe centrales. Die hebben een slagvolume van 1.5l, en dat zowel in benzine als diesel.



De Focus is de eerste Europese Ford die verkrijgbaar wordt met een 1.5 turbo benzinemotor. Die levert naar keuze (en budget) 150, dan wel 180pk. Een nieuwe dieselkrachtbron puurt uit een gelijkaardig slagvolume 95 of 120pk. Die eenheid wordt leverbaar naast de reeds gekende 1.6 en 2.0l op dezelfde brandstof.



De vernieuwde Focus wordt leverbaar vanaf de zomer.