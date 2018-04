Nieuwe Citroën C1 debuteert in Geneve

Door: BV

De introductie van een nieuwe C1 zag je van ver aankomen. We hebben immers al tweelingbroer Peugeot 108 achter de kiezen en Toyota plaagt nog voor de Aygo.



3-deurs, 5-deurs en cabrio



De eerste generatie van de C1 ging sinds 2005 zo’n 760.000 keer over de toonbank. In versies met drie of vijf deuren, en die blijven behouden. Wat nieuw is, is een Airscape-variant. Dat is de term die de Fransen introduceren voor het elektrisch bedienbare open dak dat van de A- tot de C-stijl reikt. Het garandeert het gevoel van open rijden, maar vergt slechts weinig structurele aanpassingen aan het voertuig omdat alle stijlen en de achterruit gewoon op hun plaats blijven zitten.



Aantrekkelijke smoel



Design is de afgelopen jaren een grotere rol gaan spelen, en dat is ook de C1 aan te zien. Die gaat meer dan z’n voorganger op zoek naar een eigen karakter. Het smoelwerk is daarvoor bepalend en laat ons zeggen dat de koplampen op z’n minst een blijvende indruk nalaten. Citroën zegt er evenwel in één adem bij dat ook de rijeigenschappen van de 3,46m lange, 1,62m brede en 1,45m hoge stadsauto erop vooruit gingen. Onder meer de achtertrein werd herzien. Die is 4kg lichter, heeft andere veren en dempers en wordt getrakteerd op een dikkere antirolstang.



Vrolijk en sprankelend, zijn woorden die de autobouwer in de mond neemt voor de beschrijving van het nieuwe model. En daar horen natuurlijk kleurtjes bij om dat te onderlijnen. 8 in het totaal, met twee tinten rood en dan nog twee versies die een andere kleur hebben voor het dak dan de rest van het koetswerk. En dat stoffen schuifdak is eveneens in drie tinten (rood, zwart of grijs) leverbaar.



Interieur

Ook aan de binnenzijde wordt met kleur gestrooid. Je vindt het onder meer terug bij het multimediafront, de verfraaiingen van de ventilatoren en de grondplaat van de versnellingshendel. En omdat de deurpanelen niet helemaal bekleed zijn, zie je daar natuurlijk de buitenkleur terug. Ook dat schept contrast.



De koffer is minimaal 196l groot en gaat verstopt onder een meer bruikbare achterklep dan het (zeer compacte) exemplaar van z’n voorganger. Meer versjouwen kan natuurlijk ook. Dan leg je de achterbank plat voor een laadvolume tot 780 liter.



Aan de kleine items is ook gedacht. Zo is er voortaan een afsluitbaar handschoenkastje en zijn ook bekerhouders voorzien.



Motoren



Onder de kap van de C1 komen compacte driecilindermotoren. Een éénliter met 68pk en een 1,2l met 82pk. Het lot van een dieselcentrale is nog onbekend.