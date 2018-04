Volkswagen wil Scania helemaal

Door: BV

Het was alweer even geleden dat Volkswagen nog eens op koopronde in de sector ging. Maar de Duitse gigant heeft nu z’n zinnen gezet op Scania. Daarvan is het bedrijf al meerderheidsaandeelhouder, maar het wil nu totale controle.



Volkswagen biedt in het totaal € 6,7 miljard voor de Scania-aandelen die het nog niet in bezit heeft. Dat is € 22,26 per aandeel of zo maar eventjes 57% boven de genoteerde waarde. De Scania-directie liet verstaan geen problemen te hebben met het bod en beschouwt het derhalve niet als een vijandige overname.



Met de volledige controle over vrachtwagenfabrikant Scania, wil het Duitse bedrijf vooral synergieën uitbouwen. Het heeft immers ook al fabrikant MAN en wil technologie en productportfolio’s beter op elkaar afstemmen.