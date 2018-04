Jaguar XFR-S Sportbrake: 300km/u en 1.675l laadruimte

Door: BV

BMW zag geen heil meer in een M5 Touring, wat betekende dat de RS6 van Audi en de E AMG van Mercedes in die niche wat meer klanten naar zich toe konden harken. Maar er komt nu verandering in. De XF Sportbrake mag dan wel Jaguar’s eerste break in dit segment zijn (de X-Type Estate speelde in een lagere klasse) - het model is licht ontvlambaar.



550pk en 680Nm



Leg de achterbank van de XF Sportbrake plat en er past 1.675l bagage in. En zelfs als je dat helemaal volstouwt, heb je nog vermogen op overshcot. Onder de kap lepelde Jaguar immers een 5-liter V8 met compressor die 550pk en 680Nm opwekt. Vanuit stilstand naar 100km/u snellen neemt 4,8 seconden in beslag en de topsnelheid bedraagt 300km/u. En dat is begrend, anders trok de break doodleuk nog verder door!



Bijten

Als je zo veel vermogen achter het gaspedaal verstopt, kan je maar beter de tanden van het rempedaal ook aanscherpen. Dat gebeurt door schijven te monteren die vooraan 38- en achteraan 37,5cm diameter hebben. Het is identiek aan dat van de XFR-S met vier deuren, maar de ophanging is specifiek voor dit model afgesteld.



De XFR-S Sportbrake debuteert op het Autosalon van Genève.