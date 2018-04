Bentley Continental GT Speed krijgt pk-infuus

Door: BV

Alsof de Speed-versie van de Continental GT (de coupé) en GTC (de cabrio) nog niet krachtig genoeg waren, sleurt Bentley er nu nog eens 10pk en 19Nm extra uit. Dat betekent dat de variant die debuteert op het Salon van Genève nu 626pk en 819Nm levert. Het komt allemaal uit de gekende 6-liter W12 twin-turbo benzinemotor.



Nog sneller



Een break die 300km/u haalt is indrukwekkend, maar een cabrio - de GTC Speed dus - met een topsnelheid van 327km/u maakt minstens zo veel indruk. En de gesloten variant is zelfs nog een tikkeltje sneller. Of om heel exact te zijn= 4 km/u sneller. Die haalt 331km/u.



Stijl



De Speed-variant is nog steeds gezegend met een stugger onderstel dat ook de wagenbodem enkele millimeters dichter tegen het asfalt legt. De aanpassingen ten opzichte van de vorige editie zijn eerder bescheiden. Het dan vooral om de velgen, de koplampen en achterlichten die allen wat donkerder werden, de in rood gespoten remzadels en wat aangepaste sierlijsten en bekledingsopties.