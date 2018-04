Nieuwe Volvo V40 D4: 190pk en 3,3l/100km

Door: BV

Volvo introduceert een nieuwe generatie motoren in de V40 en de V40 Cross Country. Het gaat om een nieuwe T5 benzinemotor en een D4 dieselcentrale.



T5 en D4



Zo’n 245pk sterke tweeliter turbo-benzinemotor, dat zal best wel prettig zijn, maar in ons land zal het toch de tweeliter dieselcentrale zijn die het mooie weer moet maken. Erg behelpen wordt dat trouwens niet, want de nieuwe D4 wekt zo maar even 190pk en 400Nm trekkracht op. Dat is in niet onaanzienlijke mate te danken aan een systeem dat de druk in elke cilinder seperaat herkent en de brandstofinspuiting eraan aanpast.



“ Het verbruik bedraagt amper 3,3l/100km (of 85g CO2 per km) ”

De efficiëntie van die oplossing blijkt alvast uit het verbruiksgemiddelde. Dat bedraagt amper 3,3l/100km of 85g CO2 per kilometer voor de V40 D4 met handbediende zesbak. De V40 Cross Country vraagt in dezelfde configuratie 0,7l meer. Wil je liever niet zelf schakelen dan zijn de nieuwe motoren ook combineerbaar met een automaat met 8 verzetten.



Meer prestatiecijfers geeft Volvo niet vrij.